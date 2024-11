L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza. Sequestrato mezzo chilo di cocaina

Mezzo chilo di cocaina è stato sequestrato e tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza in un'operazione che ha portato alla scoperta di un traffico di sostanze stupefacenti dalla Calabria in Friuli.





Perquisizioni sono in corso in Calabria, Friuli e Toscana. Secondo gli investigatori, il gruppo ha spacciato in Friuli oltre 3 chili di cocaina e 4,5 chili di marijuana; stava inoltre progettando l'acquisto di un container di droga da Panama. (Ansa)