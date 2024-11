Un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di possesso di armi alterate, detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I carabinieri della Stazione Rione Modena hanno tratto in arresto Sergio Minniti che, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di: beretta modello 34 con matricola parzialmente abrasa, caricatore inserito contente cinque cartucce calibro 7.65, 43 cartucce calibro 357 magnum, 71 grammi di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione.

Il giovane è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Arghillà.