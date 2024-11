L'operazione, denominata Oberdan, ha disarticolato un'organizzazione di spacciatori del centro storico. Tra gli assuntori anche avvocati ed impiegati di banca

Sette persone, ritenute responsabili a vario titolo di detenzione e cessione di cocaina, eroina, marijuana e hashish, di estorsione e di incendio, sono state arrestate dalla squadra mobile della questura di Cosenza in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale su richiesta della procura della Repubblica.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato cosentina hanno consentito di disarticolare un gruppo di spacciatori operanti principalmente nel centro storico di Cosenza. Nel corso dell’attività venivano effettuati ben 21 riscontri con sequestro di sostanze stupefacenti, tra i quali alcuni anche in provincia.

Tra gli assuntori anche impiegati di banca, avvocati e, addirittura, pensionati. Diversi i riscontri effettuati dagli uomini della polizia di Stato nel corso delle indagini: in uno, in particolare, gli agenti, dopo aver monitorato a distanza l’arrivo di due possibili acquirenti di stupefacente presso l’abitazione di uno degli indagati, intimavano l’alt all’autovettura con i due individui a bordo. Questi si davano a una precipitosa fuga inseguiti per un lungo tratto dagli agenti che con grande difficoltà riuscivano a bloccarli e a recuperare lo stupefacente appena acquistato.