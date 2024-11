A Briatico i carabinieri hanno arrestato un ventenne trovato in possesso di quaranta grammi di marijuana ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari

VIBO VALENTIA - I Carabinieri della Stazione di Briatico e della Compagnia di Vibo Valentia hanno effettuato due arresti. Per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (40 grammi di marijuana) è stato sottoposto agli arresti domiciliari N.M., 20 anni, di Briatico. Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato anche in possesso di un'ingente somma di denaro e di materiale utile per il confezionamento della droga. Sempre a Briatico è stato poi arrestato A. C., 35 anni, accusato di evasione dagli arresti. Il giovane è stato trovato per le vie di Briatico in stato di ebbrezza in sella ad una bicicletta. Accompagnato al Pronto soccorso, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari