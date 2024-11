Detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Girifalco due girifalcesi. I militari del Norm-Aliquota operativa, coadiuvati dalla stazione hanno rinvenuto in casa di due fratelli circa 395 grammi complessivi di marijuana, nascosti nelle camere da letto, variamente suddivisi tra involucri già confezionati e barattoli, un bilancino di precisione, 500 euro circa in banconote di piccolo taglio, nonché materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza. I due uomini, di 41 e 48 anni, sono stati tradotti rispettivamente in camera di sicurezza e agli arresti domiciliari, come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, in attesa di giudizio con rito direttissimo nella giornata di domani.

l.c.