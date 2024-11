L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione Reggio Calabria - Rione Modena, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria, hanno arrestato Sebastiano Repaci di anni 29, reggino, noto alle forze dell’ordine, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati sugli stupefacenti, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Il prevenuto, durante una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di gr. 170 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Lo stupefacente rinvenuto, è stato posto in sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo così come disposto dall’Autorità giudiziaria.