Va ai domiciliari il titolare del negozio di alimentari dove i militari hanno rinvenuto sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio

Va agli arresti domiciliari Francesco Cavigliano , 40anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto per l'uomo finito in manette nel corso di un servizio di controllo nel quartiere marinaro. I carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido hanno effettuato un accertamento all'interno di un esercizio commerciale di alimentari avendo avuto notizia che tale rivendita potesse essere un luogo abitualmente interessato da smercio di sostanze stupefacenti. Effettivamente, entrati nel locale commerciale, i militari si sono trovati davanti il marito della titolare, il quale, palesando un atteggiamento visibilmente nervoso ed agitato, ha confermato i sospetti degli inquirenti che hanno iniziato una perquisizione rinvenendo subito un bilancino di precisione. A quel punto Cavigliano, che stava per essere perquisito, ha consegnato spontaneamente circa 4 dosi di cocaina da 1 grammo ciascuno. La perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo ove i militari, all'interno di un armadio e occultati dentro una scatola per calze da uomo, hanno trovato ulteriori 40 grammi circa di cocaina e la somma contante di 650 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il legale di Cavigliano, Francesco Saverino ha già annunciato ricorso al Tribunale del riesame.