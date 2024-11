Aveva nascosto in un risvolto del berretto una dose di cocaina, avvolta in un involucro trasparente, e all’interno della leva del cambio della sua auto 10 grammi di eroina. Per questo la Polizia di Stato di Vibo Valentia ha arrestato un uomo di Rombiolo.

I poliziotti della squadra mobile hanno proceduto al fermo di un'autovettura sospetta nel centro urbano di Vibo Valentia. Considerato il rinvenimento delle droghe pesanti indosso e nell’auto dell’uomo, gli agenti hanno esteso la perquisizione agli immobili dell’indagato, rinvenendo all’interno dell’abitazione due fucili illegalmente detenuti, uno calibro 12 con matricola abrasa e uno di provenienza illecita calibro 16, oltre a 59 munizioni da fucile e 19 cartucce per pistola.

All’interno dell’abitazione, oltre all’arsenale di armi e munizioni illegali, c'erano materiale per il taglio, la suddivisione in dosi e il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché di ricettazione. Ora è nella casa circondariale di Vibo Valentia.