Il giovane di Caraffa è stato trovato in possesso di 200 grammi di stupefacente e di 8 cartucce per pistola

I carabinieri della Compagnia di Girifalco, con unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne di Caraffa di Catanzaro.

L'uomo è stato trovato in possesso, in seguito a una perquisizione nella sua abitazione, di circa 198 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri di carta stagnola e cellophane, e 8 cartucce per pistola cal. 9x21. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.