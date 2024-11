Alle prime ore del mattino i Carabinieri delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Vibo Valentia hanno eseguito una serie di perquisizioni su Mileto (VV) e le sue frazioni. Tra queste, una in particolare ha destato maggiore interesse nei militari che, per trovare lo stupefacente che stavano cercando, hanno dapprima lasciato il largo ai colleghi del Nucleo Cinofili e, successivamente, con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” sono state squarciate alcune pareti al cui interno è stata ritrovata - suddivisa in dosi - cocaina, marijuana e la somma di 1.740€ in contanti.

Il destinatario della perquisizione, G.M. cl. ’80, pregiudicato, è stato immediatamente tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio ove si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.