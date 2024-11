Gli indagati sono tutti accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio nella città di Cosenza ed in alcuni centri del Cosentino

È in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione antidroga dei carabinieri, coordinata dai procuratori di Cosenza Mario Spagnuolo e Marisa Manzini, per l’esecuzione di 26 ordinanze di custodia cautelare di cui 10 in carcere, 16 agli arresti domiciliari, più 8 obblighi di dimora nel comune di residenza.

250 gli uomini impegnati con in prima fila la Compagnia carabinieri di Cosenza guidata dal capitano Jacopo Passaquieti e la Stazione agli ordini del maresciallo Francesco Parisi. Stanno cooperando in sinergia con lo Squadrone cacciatori, Compagnia speciale, Cinofili e Ottavo elinucleo di Vibo. Pm Cozzolino e gip Ferrucci.

Gli indagati sono tutti accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio nella città di Cosenza ed in alcuni centri del Cosentino. Marijuana ed hashish le sostanze stupefacenti spacciate. Fondamentali per la ricostruzione di diversi episodi delittuosi si sono rivelate le intercettazioni ambientali e telefoniche. Contestati anche i reati di furto, detenzione illegale di armi, ricettazione ed estorsione.

