I carabinieri di Soriano Calabro, coadiuvati dai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria hanno rinvenuto, in località Comunella di Gerocarne, quattro chilogrammi di marijuana. La sostanza stupefacente imbustata era contenuta all'interno di un bidone di plastica nascosto tra alcuni rovi nei pressi di una porcilaia.

Il ritrovamento della droga è stato fatto nell'ambito della campagna di rastrellamenti avviata dalla Compagnia carabinieri di Serra San Bruno e avviata in aree impervie del territorio per colpire le fonti di finanziamento illecito delle consorterie criminali operanti nella zona. Allo stato le attività di controllo hanno permesso di scoprire 15 piantagioni di "cannabis indica" per complessive 2.500 piante, tutte estirpate e distrutte.