I carabinieri hanno sequestrato alla coppia diversi grammi di sostanza stupefacente e quasi 300 euro in banconote di piccolo taglio. I due sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Bagnara Calabra hanno condotto un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, culminata con l'arresto in flagranza di reato di una coppia locale. L'intervento è avvenuto nei pressi del lungomare Filippo Turati durante un normale servizio di controllo del territorio.

Durante la loro attività di vigilanza, i militari hanno sorpreso la coppia mentre gestiva un illecito mercato di marijuana sulla battigia. Gli agenti hanno assistito a scambi sospetti tra gli spacciatori e potenziali clienti, che hanno immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati diversi grammi di marijuana e quasi 300 euro in banconote di piccolo taglio, sospettati di essere provento dell'attività illecita. Dopo l'udienza di convalida, i due arrestati sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere, in attesa degli sviluppi del procedimento.