I controlli hanno portato alla scoperta di materiale per confezionamento e cocaina. Nell'auto di un 23enne trovati 110 grammi di marijuana

In tre diversi interventi i militari dell’Arma hanno arrestato tre persone. Nel primo caso, i carabinieri hanno fermato a Bovalino uno studente di 23 anni, originario di Locri ma domiciliato a Firenze, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione dell’auto del giovane, nell'ambito dei servizi di controllo disposti dal gruppo carabinieri di Locri, è stata trovata una busta di plastica contenente 110 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

A Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in distinte attività, sono stati inoltre arrestati Vincenzo Gatto, di 29 anni, e Roberto Consolo jr, di 30, entrambi noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'aliquota radiomobile, a seguito una perquisizione domiciliare in casa di Gatto, a Reggio Calabria, hanno rinvenuto 18,5 grammi di marijuana, suddivisa in due involucri, un bilancino e materiale vario utilizzato per il confezionamento assieme alla somma di 90 euro ritenuta provento di attività di spaccio.

In casa di Consolo, a Villa San Giovanni, invece è stata trovata della cocaina suddivisa in tre involucri, altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 130 euro in contanti, somma ritenuta di provenienza illecita.