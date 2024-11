Continuano a tappeto i servizi straordinari previsti dal piano Focus ‘ndrangheta: ieri la polizia ha eseguito a Gioia una serie di perquisizioni domiciliari individuando droga e armi. Due arresti

Durante le operazioni, che hanno visto l’impiego degli agenti del Commissariato locale e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, sono stati arrestate due persone. Si tratta di un 33enne, V.S., con precedenti per detenzione di armi e guida in stato di ebbrezza. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la polizia lo ha trovato in possesso di cocaina e marijuana e di un bilancino di precisione, contenuti in uno zaino di cui avrebbe tentato di disfarsi lanciandolo dal balcone di casa.





Il secondo arresto riguarda un 21enne incensurato, V.A.: l’accusa è di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione; il giovane è stato trovato in possesso di un fucile da caccia risultato rubato, nel 2011, a Rozzano.