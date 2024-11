Non si arresta l’escalation criminale che dall’inizio dell’anno ha visto l’incendio di 16 mezzi

Due auto incendiate ed altrettante rubate a Vibo e nel Vibonese. Questo il bilancio dell'ennesima notte criminale che ha visto impegnati i carabinieri ed i Vigili del Fuoco. La prima vettura, una Lancia di proprietà di una donna di 30 anni, è stata data alle fiamme a Sant'Angelo di Gerocarne, mentre il secondo incendio si è verificato a Filogaso ai danni della Bmw di un 27enne del luogo. Per spegnere le fiamme in entrambi i casi sono intervenuti i pompieri provenienti da Vibo Valentia. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Sono 16 le auto ed i mezzi incendiati a Vibo e provincia dall'inizio dell'anno. I furti di auto sono invece avvenuti in località Feudotto di Vibo Valentia. Anche in questo caso indagini sull'accaduto sono state avviate dai Carabinieri della stazione di Vibo guidati dal comandante Cosimo Sframeli.