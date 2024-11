I cadaveri di due persone, un uomo ed una donna di nazionalità indiana, Kumar Pardeet, di 27 anni, e Kaur Baljeet, di 32, sono stati trovati in un'abitazione di Bova Marina, nel Reggino. L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, é che si tratti di un omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe ucciso la donna con alcuni colpi di pistola alla testa ed avrebbe poi rivolto l'arma contro se stesso sparandosi alla tempia. A trovare i cadaveri é stato il marito della donna, al suo rientro a casa. Pardeet e Kaur Baljeet erano in Italia da alcuni anni. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo. I cadaveri delle due vittime erano uno accanto all'altro.

L'uomo impugnava ancora la pistola utilizzata per uccidere la donna e per suicidarsi. L'arma, secondo i primi accertamenti, era detenuta illegalmente.