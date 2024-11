Operazione della squadra volante della Questura di Cosenza. Gli agenti hanno anche denunciato tre nigeriani per rapina aggravata in concorso

Il titolare di un esercizio commerciale del centro di Cosenza, M.G. di 36 anni, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della squadra volante di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione i poliziotti hanno trovato in un bagno del suo negozio alcuni scatoloni nei quali erano nascosti due chili di marijuana essiccata e suddivisa in bustine di cellophane. Nello stesso negozio è stata rinvenuta anche una pianta sempre di marijuana in vaso, posta illegalmente in vendita.

Tre nigeriani accusati di rapina aggravata

Nel corso di un altro servizio di controllo, gli uomini della questura hanno denunciato anche tre cittadini nigeriani, O.I. di 20 anni, I.A di 19 e O.F. di 27, per rapina aggravata in concorso commessa ai danni di un loro concittadino. Il reato sarebbe stato commesso nei pressi dell’autostazione. La vittima, dopo essere stato minacciato e percosso dai tre, era stato derubato del proprio zaino e del telefono cellulare.