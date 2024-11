Operazione congiunta di polizia e guardia di finanza

Operazione congiunta di polizia e guardia di finanza a Rossano dove sono stati tratti in arresto due fratelli, D.C. di 23 anni e A.C. di 25 in seguito ad una perquisizione condotta dagli agenti del commissariato di Rossano, diretti da Giuseppe Massaro, e da personale delle fiamme gialle agli ordini del capitano Francesco Coppola.

Marijuana rinvenuta grazie al fiuto infallibile di un cane della finanza

Con l’ausilio di un cane antidroga, sono stati rinvenuti e sequestrati, all’interno di un appartamento del centro storico della città bizantina, 60 grammi di marijuana, in parte sfusa ed in parte già confezionata, pronta per essere immessa sul mercato. Le forze dell’ordine hanno inoltre trovato dell’attrezzatura per la coltivazione al chiuso di marijuana, comprensiva di lampade ed impianto di irrigazione, oltre a quattro bilancini di precisione e ad una cospicua somma di denaro, proveniente con ogni probabilità, dall’attività di spaccio messa in atto dagli arrestati.