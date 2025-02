L’ipotesi di un’overdose per il decesso di due uomini di 46 e 39 anni. Il terzo è stato dimesso dall’ospedale. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della tragedia

Giallo a Falerna, nel Catanzarese, dove i Carabinieri hanno rinvenuto due cadaveri. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 46 e 39 anni, i cui corpi sono stati ritrovati nelle rispettive abitazioni del centro tirrenico. Il collegamento tra le due persone è riconducibile al fatto che i due avevano mangiato insieme nella serata di giovedì.

Una terza persona, anch'egli un uomo, è stata ricoverato in gravi condizioni ma è stata dimessa nel pomeriggio di venerdì. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e stanno approfondendo ciò che i tre potrebbero avere fatto nella serata trascorsa insieme, in attesa di sentire la persona ricoverata. Non si esclude l'ipotesi di uso di sostanze stupefacenti che potrebbero avere provocato la morte, ma ogni valutazione sarà effettuata dopo le attività investigative.

Secondo quanto si è appreso, sulle salme dei due uomini trovati morti è stato disposto l'esame autoptico. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.