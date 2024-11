La scoperta effettuata dai carabinieri della locale stazione a seguito di alcune segnalazioni. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili

I carabinieri della Stazione di Nocera Terinese, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da privati cittadini, si sono recati nel rione Ligea di Nocera Terinese, nei pressi di un complesso immobiliare ove, occultati in una legnaia, hanno rinvenuto due ordigni esplosivi di fattura artigianale. I due manufatti, uno dei quali ricavato utilizzando parti di un artifizio pirotecnico, erano custoditi in una scatola di cartone, potenzialmente soggetti anche agli agenti atmosferici di caldo e umidità che ne avrebbero potuto alterare le caratteristiche di stabilità. A seguito del rinvenimento, effettuato con l’ausilio di personale del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro, gli ordigni, del peso complessivo di un chilogrammo circa, sono stati disinnescati e campionati. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme al fine di chiarire chi e quando abbia avuto nella disponibilità il citato magazzino e l’esplosivo. I responsabili risponderanno di detenzione illegale di esplosivi e ricettazione.