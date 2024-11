Il primo episodio è avvenuto in una farmacia su Viale Cosmai, ma il malvivente è stato messo in fuga prima che potesse farsi consegnare il denaro. Il secondo colpo in un esercizio commerciale a Roges. Non è escluso che i due casi siano collegati

Attimi di panico nella serata di oggi 27 dicembre, per due rapine consumate tra Cosenza e Rende, a breve distanza di tempo. Poco dopo le 18 un uomo con il volto travisato e, secondo le prime informazioni acquisite, armato di taglierino, ha fatto irruzione nella Farmacia Russo di Viale Cosmai. Dopo aver minacciato gli operatori, il malvivente non sarebbe riuscito a farsi consegnare il denaro contenuto in cassa, visto che le persone presenti nella struttura lo avrebbero messo in fuga. Quindi in questo caso si tratta di una tentata rapina.

Poco dopo, l'allarme è scattato in un negozio di prodotti per la pulizia e l'igiene della casa della catena Acqua e Sapone nella vicina Via Trieste di Roges di Rende. Analoghe le circostanze del colpo per cui si ipotizza che l'autore possa essere la stessa persona. Sul posto sono giunte le volanti della polizia di Stato. Non è escluso che i due episodi possano essere collegati ad un'altra rapina, anche questa con un bottino tutt'altro che abbondante, compiuta sempre in zona Roges, ai danni di una yogurteria, nei giorni prima di Natale