E’ accaduto a Lamezia. Si tratta di Francesco Caparello e Bruno Ruberto, entrambi esponenti del sindacato

Cinque colpi di revolver sparati contro la saracinesca del garage dell’abitazione del segretario della Uil Fp calabrese Francesco Caparello. E’ accaduto ieri a Lamezia, a pochi giorni di distanza da un altro atto intimidatorio, avvenuto sempre ai danni di un rappresentante Uil. SI tratta di Bruno Ruberto, segretario provinciale della Uil Fp, che si sarebbe visto recapitare, proprio nella sede del sindacato, una busta contenente proiettili.



Due rappresentanti Uil raggiunti da minacce, entrambi a Lamezia, nel giro di pochi giorni. Sui due episodi stanno indagando le forze dell’ordine. In particolare, sarebbero state aperte due inchieste, una dalla Procura di Catanzaro e un’altra da quella lametina.

Le due vittime, uno funzionario della Provincia, l’altro dipendente comunale lametino, sono accumunati solo dall’attività sindacale. Ed è proprio su questo aspetto che si starebbero concentrando le indagini, con particolare riferimento alle ormai vicine elezioni per il rinnovo delle cariche delle rsu, previste per i primi di marzo.



Ad esprimere a Caparello e Ruberto vicinanza sono state immediatamente le segreterie regionali di Uil e Uil Fpl che hanno però anche espresso preoccupazione per il «momento di tensione sociale» che quanto accaduto avrebbe evidenziato.





di Tiziana Bagnato