Sei in tutto le persone coinvolte negli impatti, a perdere la vita un 40enne: trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza, non ce l'ha fatta ed è spirato poche ore dopo il ricovero

Incidente sulla Statale 106, all'altezza di Corigliano Rossano. Due i veicoli - un'auto e una moto - coinvolti nello scontro, del quale si stanno ancora accertando le cause. Ad avere la peggio il motociclista, risultato da subito gravemente ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cosenza in elisoccorso. L'uomo, un 40enne, è morto poche ore dopo il ricovero.

Si tratta di Umberto Graziano, 40enne, imprenditore edile, molto conosciuto nella comunità. L'impatto, avvenuto intorno alle prime ore del giorno, è stato devastante, tanto da causare gravi traumi al motociclista, che ha perso immediatamente uno degli arti e una mano.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, le ferite riportate dall'uomo si sono rivelate fatali. Poco dopo l'arrivo presso la struttura sanitaria, il cuore del 40enne ha cessato di battere, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

La comunità di Rossano è sotto shock per la perdita improvvisa di un suo cittadino, noto e apprezzato da molti. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale al km 328,900, poi riaperta alla circolazione poco dopo le 11. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Altro grave incidente a Sibari

Un altro grave incidente stradale si è verificato questa notte a Sibari, intorno alle 2. Due auto si sono scontrate, una Kia Sportage e una Volkswagen Golf, coinvolgendo quattro persone: tre di Rossano e una di Longobucco, residente a Mirto. A seguito dell'impatto, le condizioni di una passeggera, originaria di Rossano, sono apparse subito critiche.

È stato necessario l’intervento dei soccorsi, con il successivo trasporto della donna all'ospedale di Cosenza. Le altre persone coinvolte non sembrano riportare ferite gravi, ma sono state comunque sottoposte a controlli medici.

Sul posto anche i vigili del fuoco, il cui intervento è valso a estrarre un ferito rimasto incastrato nell'abitacolo, poi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Presente anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Il tratto della Ss106 interessata dal sinistro è rimasto chiuso al transito sino alle 5 circa di questa mattina.