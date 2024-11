Estorsione e traffico di droga. Indagine coordinata dalla procura di Castrovillari

Duplice operazione coordinata dalla Procura di Castrovillari ed eseguita dagli agenti del commissariato di Rossano, diretto da Giuseppe Massaro, e della città del Pollino, guidato da Nando Papaleo. Sette nel complesso le persone arrestate. I particolari sono stati resi noti dal procuratore Eugenio Facciolla nel corso di una conferenza stampa organizzata insieme al questore Conticchio.

Manette scattate grazie alla denuncia di due commercianti pachistani

In particolare a Rossano, grazie all’esposto presentato da due cittadini pachistani, titolari di attività commerciali, è stato possibile disarticolare una organizzazione dedita dalle estorsioni. In manette, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip Luca Colitta, sono finiti Alfonso Ammirato di 34 anni, Giuseppe Abastante e Giuseppe Barbieri, entrambi di 23 anni, Mario Buontempo di 27 e Massimo Manisco di 34 anni. Un gruppo strutturato, che aveva nel mirino anche attività italiane, dalle quali però non sono arrivate denunce. I due pachistani erano vittime di continue minacce e richieste di denaro. In una circostanza sono stati anche aggrediti e malmenati, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nella circostanza gli agenti del commissariato di Rossano sono riusciti a guadagnarsi la loro fiducia, convincendoli a collaborare.