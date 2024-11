Le indagini iniziate dal 2008 hanno permesso di identificare quali abituali clienti soggetti aventi a proprio carico pregiudizi di polizia e condanne penali per reati anche associativi, nonché contro il patrimonio e contro la persona, ovvero elementi di spicco o affiliati alla cosca criminosa

La Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, nella giornata di ieri ha notificato il provvedimento di sospensione e conseguente chiusura per giorni 15 dell'esercizio commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominato "Bar Sport", sito in via D. Cozzupoli della Fraz. Mosorrofa, emessa nei confronti del titolare, su proposta del Comando Arma, in quanto ritenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l'ordine pubblico.



Nell'arco temporale 2008 – 2016, venivano controllati in loco gli abituali avventori, identificati in soggetti aventi a proprio carico pregiudizi di polizia e condanne penali per reati anche associativi, nonché contro il patrimonio e contro la persona, ovvero elementi di spicco o affiliati alla cosca criminosa operante tra il Comune di Cardeto e il quartiere San Sperato di Reggio Calabria.

Per il tratto a venire, proseguirà l'attività istruttoria nei confronti di tutte quelle attività commerciali ove siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).