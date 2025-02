Non nasconde l’emozione il procuratore Salvatore Curcio che oggi si insedierà ufficialmente alla Procura di Catanzaro. «È una grande responsabilità» – ha dichiarato il magistrato rispondendo alle domande dei giornalisti prima di entrare in Procura. «È una responsabilità dal punto di vista oggettivo perché questa è una delle prime Procure antimafia d'Italia con un potenziale investigativo difficile da riscontrare altrove. Ma è una grande responsabilità anche dal punto di vista soggettivo. Raccolgo una grande eredità che è quella di Gratteri che ha messo in piedi una squadra efficiente e che funziona. Il mio primo obiettivo è assicurare continuità e coesione».

A livello di organico «c'è stata una flessione dovuta agli ultimi trasferimenti, chiederemo a chi di competenza di assicurare quelle risorse necessarie per andare avanti con celerità e concretezza».