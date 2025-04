Dopo una lunghissima battaglia contro la malattia si è spenta nella notte Chiara Violentano, insegnante e moglie del giornalista calabrese e responsabile della comunicazione Sorical Adriano Mollo.

Ad Adriano, ai figli Matteo e Maria Luce la vicinanza dell’editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutta la redazione.

«Un grande abbraccio per Adriano, n on ci sono parole oggi ma solamente forti sentimenti. Un bacio al cielo per C hiara, una grande donna che ho conosciuto» - ha dichiarato l’editore Maduli esprimendo vicinanza a tutta la famiglia.

I funerali si svolgeranno domani.