Un grave lutto ha colpito la famiglia di Paolo Marra, conduttore entrato da poco a far parte del network LaC. Nella giornata di oggi è morta la sorella maggiore Maria Pia Marra. La donna abitava a San Pietro in Guarano, paese del Cosentino. Qui si terranno i funerali domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 11.00 nella chiesa di Santa Maria in Gerusalemme.

A Paolo e a tutta la sua famiglia la vicinanza e il cordoglio dell'editore Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutta la redazione del network LaC.