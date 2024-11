Dylan, il labrador di Tonino Vitale la cui storia ha commosso l’Italia intera non c’è più. Si è spento nel pomeriggio a Vibo Valentia nella sua casa accanto al suo amato padrone. Dylan, 13 anni, era malato da tempo ma il suo padrone lo portava ogni giorno, per più volte al giorno, a spasso su un carrello di fortuna. La sua storia ha fatto il giro del web e commosso l'Italia intera che ha deciso di mobilitarsi. Solo pochi giorni fa infatti la consegna dello speciale carrellino dal Veneto che gli avrebbe permesso di muoversi più agevolmente. È stato Victor Vitale, figlio di Tonino, a dare la triste notizia con un post su facebook. «Dylan, la fine di questa fiabesca storia l’hai voluta scrivere tu. A te il carrellino non serviva per darti una vita migliore per la tua vecchiaia ma solo per regalarti la tua ultima camminata qui con noi. Ti abbiamo amato e siamo stati amati da te incondizionatamente. Ci mancherai!!! Adesso vai e corri tra le praterie del paradiso… un giorno amico mio correremo di nuovo insieme».

LEGGI ANCHE:

Dal Veneto un carrellino per Dylan, il cane malato che ha commosso il web

L’amore più forte della malattia: la struggente amicizia tra un uomo e il suo cane