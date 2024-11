Era affetto da un grave malattia che lo ha portato prematuramente via dall'affetto dei suoi cari. Protagonista in aula da Nord a Sud senza dimenticare il suo grande amore: l'Inter

È morto questa sera all’età di 67 anni l’avvocato penalista Lucio Esbardo. Una perdita pesante per il foro di Cosenza, al quale era iscritto dal 1987. Legale di grande esperienza che ha convissuto nell’ultimo anno della sua vita con un grave problema di salute. Che lo ha portato via prematuramente, strappandolo all’affetto dei suoi cari.

Esbardo era un grande appassionato di calcio. L’Inter il suo grande amore, come la toga. Che ha indossato per decenni, seguendo procedimenti penali di criminalità organizzata in tutta Italia. I processi Valle dell’Esaro e Reset gli ultimi in cui ha fatto sentire la sua voce. Si congedò prima dell’estate da Reset. Un saluto doloroso da quelle aule di giustizia che lo hanno visto protagonista in difesa dei diritti degli imputati.