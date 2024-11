Luigi de Sena, 72 anni, ex vice capo della Polizia, nel 2008 fu eletto senatore nelle file del Partito Democratico

Luigi De Sena, ex Senatore ed ex vice capo della Polizia, è morto a Roma. Nato a Nola nel 1943 è stato vice capo della Polizia e direttore centrale della Criminalpol nel 2003. Nel 2005, all'indomani dell'omicidio Fortugno, era stato nominato prefetto e destinato a Reggio Calabria come responsabile del programma straordinario per la Calabria in materia di sicurezza e di contrasto alla 'ndrangheta. Nel 2008 fu eletto senatore nelle file del Partito Democratico.