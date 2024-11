Lo storico dirigente del Pci e della Federbraccianti, è stato stroncato, questa notte, da un infarto. La camera ardente sarà allestita nella sede di Legacoop a Catanzaro

Catanzaro - E' morto questa notte, Quirino Ledda, ex vice presidente del consiglio regionale, storico dirigente del Pci e della Federbraccianti. Lo ha stroncato un infarto, avvenuto nel sonno, nella sua casa del quartiere Corvo a Catanzaro. Simbolo di una sinistra scomparsa, ha iniziato la sua carriera politica con la scuola di formazione del Pci a Roma. Divenne segretario provinciale della Gioventù Comunista di Catanzaro e successivamente segretario regionale. È stato segretario della Federbraccianti fino al 1980, quando entrò a far parte del Consiglio regionale della Calabria. Il 17 marzo 1982 è stato vittima di un attentato, ignoti collocarono una bomba davanti al suo appartamento. Negli ultimi anni, Quirino Ledda era stato dirigente della Legacoop regionale. La camera ardente sarà allestita nella sede di Legacoop in via Mole’ a Catanzaro.