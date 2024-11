Comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rimpatrio nel proprio domicilio o residenza». Sono queste le motivazioni con le quali si potrà usufruire dei voli per Malpensa attivati da oggi e fino a venerdì dallo scalo di Lamezia Terme da Easyjet.



In questo modo la compagnia aerea interviene sulla grave mancanza di collegamenti da e per l’Italia. Si tratta, infatti, di un modus operandi che non riguarda solo la Calabria.

Ecco i voli attivati da Lamezia per Milano Malpensa



11 marzo Lamezia Terme - Milano Malpensa partenza 21:25

12 marzo Lamezia Terme - Milano Malpensa partenza 10:20

12 marzo Lamezia Terme - Milano Malpensa partenza 21:25

13 marzo Lamezia Terme - Milano Malpensa partenza 10:20

13 marzo Lamezia Terme - Milano Malpensa partenza 21:25



I voli da Milano Malpensa a Lamezia Terme



11 marzo Milano Malpensa - Lamezia Terme partenza 19:00

12 marzo Milano Malpensa - Lamezia Terme partenza 07:45

12 marzo Milano Malpensa - Lamezia Terme partenza 19:00

13 marzo Milano Malpensa - Lamezia Terme partenza 07:45

13 marzo Milano Malpensa - Lamezia Terme partenza 19:00