La vocalist vibonese era arrivata al Sant’Anna di Crotone intubata e in stato vegetativo dopo il tremendo incidente verificatosi l'estate scorsa

«Un miracolo!». È stato sottolineato più volte, a Rombiolo, quando l’intero centro vibonese ha festeggiato il ritorno a casa di Valentina Crudo, giovane mamma che per mesi ha lottato per la vita dopo uno spaventoso incidente nel quale rimase coinvolta il 20 agosto scorso e nel quale morirono anche la cognata, la nipotina e il conducente dell’altra auto con cui si scontrarono.

Mesi durante i quali è restata in coma per poi riuscire a risvegliarsi lentamente e iniziare un lungo periodo di riabilitazione che ancora continua. Un miracolo, appunto. Ma della medicina, che in questi lunghi mesi l’ha letteralmente strappata alla morte grazie al lavoro dei dottori e degli operatori sanitari dell’Unità di risveglio dell’Istituto Sant’Anna di Crotone.

Dentro la Notizia, trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da PierPaolo Cambareri su LaC Tv, ha accesso i fari su questa realtà sanitaria calabrese, ascoltando i professionisti che hanno letteralmente riportato alla vita Valentia, giunta da loro in stato vegetativo.

Continua a leggere l'articolo su IlVibonese.it