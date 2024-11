Avrebbero sottratto a ignari correntisti oltre un milione di euro, è questo il valore della truffa che stamani ha portato all’arresto di 27 persone.

Le indagini hanno avuto inizio dopo la denuncia del titolare di un conto corrente online al quale è stata sottratta la somma di 90 mila euro. I finanzieri hanno poi ricevuto una seconda segnalazione relativa ad un correntista dello stesso Istituto di credito il quale aveva denunciato la sottrazione di oltre 420 mila euro.

Dagli accertamenti dei finanzieri, anche attraverso la collaborazione fornita dall'istituto di credito, è emerso il coinvolgimento di una serie di persone residenti nella zona della Locride beneficiari delle somme illecitamente distratte dai conti di numerosi correntisti residenti su tutto il territorio italiano, per un importo di oltre un milione di euro. In brevissimo tempo gli autori della truffa, attraverso l'appropriazione illecita delle credenziali di accesso ai conti correnti online, trasferivano le somme con bonifici per poi prelevare il denaro contante.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’organizzazione operava nella Locride, in particolare, a Grotteria, Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica e Siderno.

Sedici persone sono state arrestate e portate in carcere, tre sono ai domiciliari ed altre otto sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell'inchiesta sono indagate altre 23 persone nei confronti delle quali i finanzieri hanno eseguito alcune perquisizioni.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Tutti i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso o sistemi informatici o telematici, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.