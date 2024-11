L'ex assessore al Personale ha chiarito la sua posizione. Lunedì prossimo l'audizione di Aiello

E' arrivato in Procura poco prima delle 15 il consigliere regionale Domenico Tallini indagato in qualità di ex assessore al Personale insieme alla Giunta targata Scopelliti nell'inchiesta sull'edilizia sociale per abuso di ufficio in concorso. Accompagnato dai suoi legali Vincenzo Ioppoli e Francesco Scalzi ha risposto alle domande die contitolari delle indagini Domenico Guarascio e Fabiana Rapino, producendo documenti afferenti le nomine attuate nel comparto, documenti che chiarirebbero la sua posizione. Lunedì prossimo si concludono gli interrogatori con l'audizione di Piero Aiello, iniziati il 27 gennaio con l'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, la sua vice Antonella Stasi per proseguire con Franco Pugliano, Franco Stillitani, Fabrizio Capua, Michele Trematerra, Giacomo Mancini e Antonio Caridi. Gli interrogatori giungono a più di due anni di indagini su un bando varato, annullato e ripubblicato con lo scopo, secondo la Procura, di danneggiare alcune imprese, risultate vincitrici nel primo bando, ma scartate nel secondo concorso. Nell'inchiesta non compare il nome di Pino Gentile ex assessore ai Lavori pubblici, mentre risulta tuttora indagato per abuso di ufficio l'ingegnere Antonio Capistro dirigente regionale, capo struttura all'assessorato ai Lavori pubblici, che aveva ricevuto la notifica di una proroga di indagini a suo carico circa un anno fa.



Gabriella Passariello