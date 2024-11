Il parlamentare calabrese ha parlato di luce in fondo al tunnel per quanto riguarda i lavori sulla tratta tra Sibari e Catanzaro. «Interventi vanno completati entro il 2026 essendo finanziati dal Pnrr»

In un incontro tra il senatore Ernesto Rapani e il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, accompagnati da alti dirigenti ministeriali, si è affrontata la questione degli investimenti necessari per l'elettrificazione della tratta ionica. Una riunione utile anche per tracciare una roadmap per il futuro di questa fondamentale infrastruttura. Durante l'incontro, il senatore ha ricevuto rassicurazioni concrete sull'andamento dei lavori. È stato annunciato che l'appalto per la tratta Sibari-Crotone sarà assegnato entro la fine di febbraio, mentre per la tratta Catanzaro-Lamezia si prevede un'assegnazione entro marzo.

Inoltre, per quanto riguarda la tratta Crotone-Catanzaro, si è in fase di valutazione delle offerte, segno tangibile di un progresso concreto verso l'elettrificazione completa della linea. Queste promesse rappresentano un passo avanti significativo per potenziare e modernizzare l'infrastruttura ferroviaria della tratta ionica. L'elettrificazione non solo garantirà un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile, ma avrà anche un impatto positivo sull'ambiente, riducendo le emissioni dannose e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Il senatore Rapani ha sottolineato l'importanza strategica di questi investimenti per lo sviluppo economico e sociale della regione. Ha espresso la sua soddisfazione per il sostegno e l'impegno mostrato dal governo nell'affrontare questa importante sfida infrastrutturale. «Finalmente intravediamo una luce in fondo al tunnel - ha detto -. Questi interventi devono essere completati entro maggio 2026, secondo quanto stabilito per i fondi del Pnrr. È un risultato importante per il territorio». Rapani ha evidenziato il ruolo strategico dell'elettrificazione nel potenziare l'aeroporto di Crotone e l'intera regione circostante. «Con l'elettrificazione da Sibari a Crotone, potremo collegare l'aeroporto di Crotone con un treno», ha dichiarato. «Questo potrebbe essere un impulso decisivo per il successo dell'aeroporto, portando circa 200.000 residenti dell'Alto Ionio a Crotone».