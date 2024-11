L'emergenza Covid-19 che incalza ormai la Penisola da nord a sud, sta scuotendo il sistema sanitario regionale piagato da anni e anni di commissariamento.



Ogni azienda sta quindi provvedendo a rimpolpare gli asfittici organici ridotti all'osso dal blocco delle assunzioni. Proprio questa mattina l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha deliberato lo scorrimento delle graduatorie di infermiere e operatore sociosanitario in vigore.



Il provvedimento porta la firma del commissario straordinario, Giuseppe Zuccatelli, ed è conseguenza dell'emergenza Covid 19 che ha fatto registrare finora due casi in città.

I profili da assumere

La premessa è rappresentata dalla necessità di disporre di nuovo personale dal momento che l'ospedale Pugliese è centro di riferimento per l'intera area della Calabria. Ma non solo questo, ieri la Protezione civile ha proceduto all'installazione della tenda triage all'ingresso del pronto soccorso, una nuova "unità" esterna che adesso richiederà l'impiego di personale per poter entrare a regime.

Assunzioni a tempo determinato

Con la delibera si dispone quindi l'assunzione a tempo determinato e fino al 30 aprile 2020 di dieci unità di personale infermieristico e cinque operatori sociosanitari, reperiti attraverso le graduatorie in vigore al nosocomio. La gran parte del contingente infermieristico sarà impiegato nel servizio di pre-triage allestito nella tenso struttura dal momento che è risultato impossibile reperirne dai turni del pronto soccorso già in sofferenza per l'annosa mancanza di dipendenti, aggravata adesso dalla quarantena disposta per due settimane di ben quattro unità lavorative entrate in contatto con il paziente risultato positivo al Covid 19.