Appello al Sindaco del consigliere di maggioranza Lorenzo Lombardo: ‘si attivi sin da subito a far ripristinare il servizio idrico’

Torna la bella stagione e a Vibo Marina torna l'incubo dell'acqua. Interi quartieri della frazione marina, si sono ritrovati a fare i conti con la carenza idrica. E’ da almeno cinque giorni, infatti che a Vibo Marina di acqua ne arriva poca o addirittura niente. Il consigliere di maggioranza Lorenzo Lombardo fa un appello al Sindaco, Elio Costa per chiedere interventi immediati.

“Ormai si sovrappongono - spiega Lombardo - le storie di mamme e papà di neonati che non possono lavarli a dovere dopo aver cambiato il pannolino, lavoratori o viaggiatori che non possono farsi una doccia dopo essere rientrati in tarda serata, di anziani e non impossibilitati ad usare il bagno. Oggi la problematica si è estesa su tutto il territorio costiero e a rimanere a secco non sono state solo ulteriori famiglie ma anche attività commerciali ristorative, lidi balneari che hanno dovuto subire le lamentele dei clienti. Dopo diversi sopralluoghi effettuati - afferma Lombardo - è stato appurato che i serbatoi che approvvigionano la nostra frazione erano praticamente vuoti, segnale questo che la Sorical mandava pochissima acqua o comunque non a sufficienza per soddisfare le esigenze di un territorio che nel periodo estivo vede raddoppiare gli utenti. Una situazione di estremo disagio che se non sarà risolta nell’immediato avrà ripercussioni anche dal punto di vista igienico sanitario”.

Lombardo fa appello al Sindaco “affinché si attivi sin da subito a far ripristinare il servizio idrico e nelle more di inviare con l’ausilio della Protezione civile delle autobotti che consentiranno ai cittadini di potersi approvvigionare alla meno peggio. Dobbiamo intervenire subito perché un ulteriore giorno senza questo bene primario potrebbe far scattare una motivatissima protesta da parte dei cittadini che sono ormai stanchi di subire per l’ennesima volta questi abusi”.