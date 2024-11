Si tratta di afghani e siriani, tra i quali 80 minori. Verranno smistati in varie regioni.

CROTONE - Sono 364 i migranti - in gran parte siriani e afgani - sbarcati oggi nel porto di Crotone al termine di una lunga operazione di soccorso che ha impegnato dalla giornata di ieri la Guardia costiera. Tutti si presentano in discrete condizioni di salute.

Hanno viaggiato, secondo le prime testimonianze raccolte, per quattro giorni a bordo del mercantile, privo di codice navale, partito presumibilmente dalle coste della Turchia e rimasto alla deriva nel corso della traversata prima di essere raggiunto dalle navi della Guardia costiera. Tra i migranti vi sono 223 uomini, 61 donne e 80 minori tutti accompagnati e facenti parte di nuclei familiari.

Una volta scesi dalla nave, i migranti sono stati fatti salire a bordo di pullman con varie destinazioni: 50 andranno nel Lazio; 60 in Abruzzo; 100 in Campania; 80 in Emilia Romagna; 100 in Lombardia; 41 a Cosenza; 25 a Vibo Valentia; 14 a Lamezia Terme.