Il prefetto Tomao ha parlato di “opera della mano dell’uomo”. Il procuratore Spagnuolo, invece, non nega che possa essere stata aperta una inchiesta

"Abbiamo esaminato tutte le possibilità per prevenire l'opera dei piromani, perché i tecnici dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde (l'azienda forestale regionale, ndr) ci dicono che gli incendi sono provocati dalla mano dell'uomo".

Lo ha detto Gianfranco Tomao, prefetto di Cosenza, che oggi ha presieduto una riunione urgente per fare il punto sulla situazione degli incendi nel Cosentino. Erano presenti il capo della protezione civile regionale, Carlo Tansi, e il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che ha annunciato di aver approntato una unità di crisi ad hoc. Hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e il procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo. "La procura non chiude mai - ha detto Spagnuolo all'Agi - e stiamo lavorando anche sotto le ferie, ma non creiamo inutili allarmismi dicendo che ci sono piromani che vanno in giro indisturbati".

Spagnuolo non nega che possa essere stata aperta un'inchiesta su quanto sta accadendo. "Delle inchieste, lo sapete, non parliamo, ci vogliono elementi di prova - ha aggiunto Spagnuolo - e quando ne abbiamo avuti non abbiamo esitato a muoverci contro i piromani".