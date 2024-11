In località Rovito criticità nella circolazione. Squadre di vigili del fuoco e Anas al lavoro

A causa di un incendio il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 107 Silana Crotonese tra il km 17,000 e il km 21,400 in località Rovito in provincia di Cosenza. Lo comunica, tramite nota, l’Anas. Il traffico attualmente viene deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Anas al fine di ripristinare il prima possibile la circolazione.