Distrutti ettari di bosco. Messa in salvo un'azienda agricola posta tra i due comuni del capoluogo di regione

E' emergenza incendi in Calabria e anche nel Catanzarese. Continua senza sosta da oltre 96 ore il lavoro dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro per far fronte alle migliaia di chiamate che giungono. Bruciano le montagne tra Belcastro e Petroná nella provincia di Catanzaro. Un vasto incendio ha infatti ridotto in cenere ettari di bosco tra i due comuni montani del Catanzarese. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro oltre al distaccamento di Sellia Marina. I vigili del fuoco sono al lavoro da diverse ore per tentare di avere ragione sulle fiamme ma vi sono alcuni punti del rogo irraggiungibili. Si resta in attesa dell'intervento dell'elicottero.

Il tempestivo intervento delle due squadre dei vigili hanno permesso di mettere salvo un'azienda agricola posta tra i comuni di Belcastro e Petroná.

Luana Costa