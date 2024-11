Il rogo in corso in contrada Serra Spiga avrebbe interessato anche alcuni cavi elettrici. Sul posto i Vigili del fuoco. Un secondo incendio nei pressi dell’autostrada

Incendio a Cosenza in contrada Serra Spiga. A causa del rogo, che avrebbe interessato anche alcuni cavi elettrici, chiusa la strada verso Mendicino e lo svincolo di Cosenza per i veicoli diretti verso Sud.

Chiusi gli svincoli di Rogliano e Altilia

A causa di un secondo incendio a sviluppatosi lungo la scarpata attigua alla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il traffico è provvisoriamente bloccato – in entrambe le direzioni – in corrispondenza del km 284,000, tra gli svincoli di Altilia-Grimaldi e Rogliano, in provincia di Cosenza.



Il traffico di lunga percorrenza in direzione nord, viene temporaneamente deviato allo svincolo di Falerna con rientro allo svincolo di Cosenza; percorso inverso per il traffico di lunga percorrenza in direzione sud. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e di Anas al fine di ripristinare il prima possibile la regolare circolazione.