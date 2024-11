Fiamme divampate a Papasidero, Montalto Uffugo, Pedace, Laino Borgo e Belvedere

Un incendio di vaste proporzioni in località Tremoli tra gli abitati di Papasidero e Santa Domenica Talao, sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco ed il personale di Calabria Verde. Le fiamme sono divampate nella mattinata.

Secondo quanto si è appreso, anche alcune abitazioni sarebbero a rischio. Nel complesso in provincia di Cosenza non cessa l’emergenza per i numerosi roghi alimentati dalle temperature torride e dal vento. E dai piromani.

Tutte le squadre del comando provinciale dei pompieri sono impegnate, oltre che a Papasidero, anche a Montalto Uffugo, Pedace, Laino Borgo e Belvedere per le operazioni di spegnimento. Richiesto anche l’intervento di mezzi aerei.