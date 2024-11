Il dirigente della protezione civile spiega: «Temperature eccezionali e poca acqua per riempire le autobotti»

«Le temperature registrate negli ultimi giorni rappresentano un fenomeno eccezionale. Da cinquant’anni a questa parte non si registravano punte così alte e per così tanti giorni consecutivi».

Carlo Tansi, dirigente della protezione civile regionale, spiega le cause della grave emergenza incendi di queste ore in Calabria. «Il terreno è arido per la siccità e quindi è più facile che si inneschino gli incendi. Poi è difficile controllare le fiamme perché molti laghi e molti fiumi e torrenti sono pressoché asciutti. Dunque risulta complicato prelevare l’acqua per riempire le autobotti necessarie a spegnere i roghi.

Gli incendi sono competenza di Calabria Verde e vigili del fuoco

In Calabria – precisa Tansi - la Legge Regionale 25 del 2013 attribuisce a Calabria Verde la competenza per lo spegnimento degli incendi boschivi. I vigili del fuoco invece intervengono nei centri abitati. La protezione civile non spegne gli incendi – chiarisce - ma supporta i sindaci nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell’emergenza» .

Salvatore Bruno