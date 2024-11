Il documento non convince Cisl e Uil al termine della giornata trascorsa al fianco dei precari a Villa San Giovanni.

VILLA SAN GIOVANNI - "Uil e Cisl Calabria sono assolutamente insoddisfatti del documento che e' il risultato del lavoro della cabina di regia". Lo hanno dichiarato Santo Biondo e Paolo Tramonti, rispettivamente segretario generale Uil Calabria e Cisl Calabria. I due esponenti sindacali hanno trascorso la giornata di ieri a Villa San Giovanni, al fianco dei lavoratori mobilitati dai sindacati, in concomitanza con la riunione della cabina di regia per la Calabria, per protestare per il mancato pagamento delle spettanze, per l' avvio di un percorso di ricollocamento dei lavoratori in ammortizzatori sociali in deroga e per la definitiva stabilizzazione degli lsu/lpu.

"Per l'ennesima volta - hanno affermato i due segretari generali calabresi - il governo da' dimostrazione di non aver compreso lo stato emergenziale in Calabria e il gioco con il palo morto della Regione non funziona. Qui si tratta di assumere responsabilita' straordinaria a fronte di una cabina di regia nata dalla situazione straordinaria della Calabria. Il gioco con la regione - hanno concluso i due segretari Cisl e Uil - non puo' essere pagato dai lavoratori. Continuiamo la mobilitazione".(tf)