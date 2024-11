Reggio Calabria sommersa dai rifiuti, l’assessore all’ambiente Nino Zimbalatti descrive il piano anti-emergenza e intanto sulla questione interviene anche ‘Striscia la Notizia’

Reggio Calabria è di nuovo invasa da cumuli di immondizia, la questione che, oramai, va avanti da mesi non ha fatto nessun passa in avanti, anzi, in prossimità della feste natalizie potrebbe peggiorare. La triste realtà che sta vivendo la città metropolitana di Reggio Calabria è finita anche in tv. Luca Abete, inviato della storica trasmissione di canale cinque è stato di nuovo nella città dello stretto per mostrare la drammatica situazione. Una ennesima figuraccia quindi, mentre da Palazzo San Giorgio si da il via al piano anti-emergenza.

”Si parte con le periferie” ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Reggio Nino Zimbalatti mentre descrive il piano straordinario di interventi necessari a ridare dignità alla città. ”Stanotte e stamattina si comincia con il perimetro di Villa San Giuseppe – spiega l’Assessore – oltre al completamento di altre zone cittadine. A seguire si procederà con altre zone periferiche per ridare dignità alla nostra città”. Da oggi, per i prossimi quattro giorni, a Reggio sono autorizzati conferimenti per quasi 1300 tonnellate di rifiuti. ”Tali quantitativi, se non modificati, – spiega ancora Zimbalatti – porteranno una boccata d’ossigeno ad una situazione insostenibile”.



”Inoltre a breve riaprirà la prima linea dei Sambatello – racconta ancora l’Assessore – risultati per la verità fino a poco tempo fa imprevedibile e impensabile. Inoltre nella mattinata di oggi provvederà allo spaiamento di via Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi. A partire da giovedì nelle giornate a seguire, con l’ordinanza di divieto di sosta nelle ore interessate, si provvederà allo spaiamento di via Tripepi, via Torrione, via Aschenez, via Possidonea”.



”Reggio merita ben altro – spiega infine l’Assessore – e con la collaborazione di tutti cercheremo in tutti i modi di venire incontro alla cittadinanza facendo esclusivamente il nostro dovere”.

