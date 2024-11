VIDEO | De Caprio è intervenuto in diretta a Prima della notizia su LaC Tv illustrando la strategia della Regione: «Condivideremo il nostro piano con l’opinione pubblica e le altre forze politiche»

«Il nostro obiettivo è “discarica zero” in due anni». È quanto dichiarato dall’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, nel corso del suo intervento durante la puntata odierna della trasmissione di LaC Tv, Prima della notizia, condotta da Pasquale Motta.



«Per gestire l’emergenza – ha detto l’assessore - stiamo cercando di bonificare e poi mettere in sicurezza quelle discariche che sono rimaste aperte nel corso degli anni e offrono comunque la possibilità di contenere le 800 tonnellate di rifiuti che si producono ogni giorno in Calabria. Contemporaneamente stiamo cercando di integrare l’impiantistica prevista con le tecnologie che ci vengono suggerite dall’Europa e arrivare così all’obiettivo “discarica zero” in due anni. Un percorso che intendiamo fare insieme all’opinione pubblica e con le altre forze politiche, perché sulla problematica dei rifiuti dobbiamo essere uniti».